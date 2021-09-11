Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi... - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sitare Akbaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Akbaş'a eski dostu Hande Erçel'in kendisini sosyal medyada takip etmeyi bırakması soruldu. İşte detaylar..

Kız arkadaşlarıyla buluşmak için sokağa çıkan oyuncu, gazeteciler tarafından görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Eski arkadaşı Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Sitare Akbaş, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerin soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Akbaş, "Sorularınızı daha sonra uzun uzun cevaplayacağım. Şimdi bir yere yetişmem lazım" ifadelerini kullandı.

Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi. Sitare Akbaş bu yöndeki soruları da yanıtsız bıraktı.

Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi...

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Sen Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu

Sen Çal Kapımı başarısıyla Game of Thrones'u bile solladı! Dünyada en çok konuşulan dizi oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Ferhan Şensoy
Spor Seda Sayan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Kerem Aktürkoğlu Tanju Özcan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sitare Akbaş'a Hande Erçel soruldu! İşte ilk tepkisi... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 00:58:55. #1.12#