Sit alanında kazı yapan şahıslara suçüstü: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sit alanında kazı yapan şahıslara suçüstü: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sit alanında kazı yapan şahıslara suçüstü: 6 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Kahta ilçesine bağlı Narlıdere köyündeki 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri belirtilen bölgeye yaptıkları operasyonda N.S., Y.D., M.Ç., B.Y., H.D. ve A.Ş., isimli şahısları kazı yaparken yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken olayda 3 adet kazma, 1 adet kürek,1 adet balyoz, 2 adet keski, 1 adet manila demiri, 2 adet bakır çubuk, 20 metre halat, 3 adet sırt çantası ve 3 adet kafa feneri ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

 Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

 Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığınca Hatay'da Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title