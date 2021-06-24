Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Antalya'da 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'da 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aksu ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Aksu İlçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Yeşilkaraman Mahallesi İncik Mevkiinde bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanında B.Ç. ve S.M. isimli şahısların izinsiz kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Yapılan operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan bir jeneratör ve bir beton delme makinesine el konulurken, B.Ç. ve S.M. gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı