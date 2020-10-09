Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı
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Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

09.10.2020 12:18 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:21
Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıdere köyü yakınlarındaki 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi, yakaladı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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