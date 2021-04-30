SİT alanında kaçak kazıya 2 gözaltı
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SİT alanında kaçak kazıya 2 gözaltı

SİT alanında kaçak kazıya 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 1'inci derece SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.?

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı'nın Nuriye Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında 1'inci derece SİT alanı olduğu değerlendirilen bölgede kaçak kazı ve arama yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, SİT alanında kazı yapan E.E. (54) ve M.T.'yi (53), suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 1 hilti, 1 pense, 2 çapa, 1 metre, 2 kazma, 1 kürek, 1 balyoz, 1 uzatma kablo, 1 tutamaçlı demir, 2 boşluk bulma çubuğu ve 2 demir kazık ele geçirildi. El konulan kazı malzemeleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


SİT alanında kaçak kazıya 2 gözaltı
SİT alanında kaçak kazıya 2 gözaltı
SİT alanında kaçak kazıya 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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