SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

18.10.2019 14:14
SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine, ilçeye bağlı Lalegölü köyü Gökosman mevkisinde birinci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan R.B., S.A., A.D., İ.B., B.C. ve H.A.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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