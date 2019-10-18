SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine, ilçeye bağlı Lalegölü köyü Gökosman mevkisinde birinci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan R.B., S.A., A.D., İ.B., B.C. ve H.A.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE