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Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

MERSİN'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinin Kerimler Mahallesi'nde 1'inci derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin tarihi eser kazısı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma, kazı malzemelerine el koyarken şüpheliler ise sorguya alındı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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