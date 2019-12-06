Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
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Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Mersin'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

06.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:32
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 2 şüpheli ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçesi Parmakkurdu Mahallesi'nde birinci derece sit alanı içersinde paletli kepçeyle kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli paletli kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı, iş makinesine de el konuldu.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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