Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

17.10.2019 11:21
Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin yakınındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit edildi.

Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, iş makinesine de el konuldu.

Kaynak: AA
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