Sit alanında define ararken suçüstü yakalandılar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde define aramak için sit alanında kazı yapan 6 şüpheli şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde define aramak için sit alanında kazı yapan 6 şüpheli şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkiinde bulunan ve Hisarlık Örenliği Nekropolü olarak tescilli arkeolojik sit alanına 6 şüpheli şahıs define arama amacıyla girdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından takip edilen şüpheliler kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin sit alanı içerisinde 2 metre eninde ve 3 metre derinliğinde tünel kazdıkları tespit edilirken, kazı yerinde 30 kilogram potasyum nitrat gübre, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet el detektörü, kazma, kürek, levye ve murç gibi kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan G.Ç., A.A., M.Ç., Ü.Ö., O.G. ve İ.S. isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Yapılan sorgulamalarda şüphelilerden A.A. başka bir suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 18 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden G.Ç.'ye ayrıca ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan 866 TL idari para cezası kesildi.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ise cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı