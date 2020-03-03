Sit alanı içinde kaçak kazıya suçüstü
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Sit alanı içinde kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. Derece sit alanında yapılan kaçak kazıya suçüstü yapan jandarma ekipleri izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına alınırken kaçak kazı alanından çıkarılan lahit müze yetkililerine teslim edildi.

03.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:58
Sit alanı içinde kaçak kazıya suçüstü

'nın ilçesinde 1. Derece sit alanında yapılan kaçak kazıya suçüstü yapan ekipleri izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına alınırken kaçak kazı alanından çıkarılan lahit müze yetkililerine teslim edildi.


Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde 1. Derecede sit alanı içinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. T.G. (26), D.N. (28) ve İ.A. (24) isimli 3 erkek şahıs suçüstü yakalanırken şahısların kazdıkları alanda üst kısmı gözüken bir Lahit, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet bakır çubuk ve 4 adet mum ele geçirildi. Ele geçen malzemeler muhafaza altına alınırken, kazı yerinde bulunan Lahit Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerince toprak altından çıkarıldı. Şüpheliler karakolda alınan ifadelerine müteakip serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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