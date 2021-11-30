Sisten göz gözü görmüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sisten göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Haberler | Güncel

Sisten göz gözü görmüyor Diyarbakır'da etkili olan sis, dört gündür devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Sisten göz gözü görmüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan sis, dört gündür devam ediyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentte dört gündür gece ve gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır-Mardin karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.

Sisten göz gözü görmüyor

Sisten göz gözü görmüyor

Sisten göz gözü görmüyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title