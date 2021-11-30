DİYARBAKIR (İHA) - Sisten göz gözü görmüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da etkili olan sis, dört gündür devam ediyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kentte dört gündür gece ve gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır-Mardin karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.