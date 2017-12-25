Sisteminizin Dökümünü Alın!

İşlemcinizden ekran kartınıza bilgisayarınızın içerisindeki bileşenlerin marka ve modellerini, hız bilgilerini ve fazlasını HWiNFO ile öğrenebilirsiniz.



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HWiNFO, Windows XP'den Windows 10'a birçok Windows sürümünü destekleyen, ücretsiz bir sistem bilgisi ve tanı aracı. En yeni bileşenleri tanıyabilen aracın ana özellikleri arasında şunlar var:



Sistem sağlığını izleme ve raporlama.



Tam kapsamlı donanım bilgisi.



Kişiselleştirilebilen tablo, grafik, araç ve uzantılar.



Metin, CSV, XML, HTML rapor ve günlük dosyaları kaydedebilme.



HWiNFO, işletim sisteminiz, RAM miktarınız, depolama kapasiteniz gibi birçok bileşen hakkında bilgi verebildiği gibi sisteminizi canlı olarak da izliyor ve örneğin işlemci çekirdeklerinin yük oranını size gösterebiliyor. Aracın USB belleğinizde taşıyabileceğiniz taşınabilir sürümleri de bulunuyor.



İndirin: HWiNFO (32-bit)



