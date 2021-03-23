Sistem9 Yeşilyurt'un konuğu CSM Volei Alba

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finalinin ikinci maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı konuk edecek.

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finalinin ikinci maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'yı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.

Rakibini Romanya'da 3-0 mağlup eden Sistem9 Yeşilyurt, yarınki karşılaşmada da her türlü galibiyetle kupayı kazanabilecek.

Sistem9 Yeşilyurt'a tarihinin en önemli başarısı için 2 set alması da yeterli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan