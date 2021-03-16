Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'nın CSM Volei Alba takımına konuk olacak
16.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:54
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşılaşacak.
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Romanya'nın CSM Volei Alba takımıyla karşılaşacak.
Targu Mureş kentiyle aynı adı taşıyan spor salonundaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Mart'ta Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz