Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor

SALON: Sala Sporturilor

HAKEMLER: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)

ALBA BLAJ: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic (L) (Scott, Rus , Kocic)SİSTEM9 YEŞİLYURT : Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter (L) (İrem)SETLER: 12-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 62 dakika (19', 22', 21')

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda final oynayan Sistem9 Yeşilyurt, 2021 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Rumen ekibi C.S.M. Volei Alba Blaj'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupa için büyük avantaj elde etti.

24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimizin kupayı kazanabilmesi için elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı