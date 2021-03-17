Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor
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Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor

17.03.2021 20:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:39
Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor

SALON: Sala SporturilorHAKEMLER: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)ALBA BLAJ: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic (L) (Scott, Rus, Kocic)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter (L) (İrem)SETLER: 12-25,...

SALON: Sala Sporturilor

HAKEMLER: Darko Savic (Sırbistan), Monika Ujhazi (Macaristan)

ALBA BLAJ: Malkovai Antonijevic, Milenkovic, Aleksic, Baciu, Celic, Spasenic (L) (Scott, Rus, Kocic)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Buket, Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Bihter (L) (İrem)SETLER: 12-25, 18-25, 16-25

SÜRE: 62 dakika (19', 22', 21')

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası'nda final oynayan Sistem9 Yeşilyurt, 2021 CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Rumen ekibi C.S.M. Volei Alba Blaj'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek kupa için büyük avantaj elde etti.

24 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimizin kupayı kazanabilmesi için elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.


- İstanbul
Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor
Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor
Sistem9 Yeşilyurt, Romanya'dan zaferle dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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