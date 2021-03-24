Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı
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Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

24.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:58
Sistem9 Yeşilyurt, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

Sistem9 Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası finali rövanşında Sistem9 Yeşilyurt, Romanya ekibi CSM Volei Alba'yı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti.

Devam eden karşılaşmanın ilk iki setini 25-17'lik sonuçlarla kazanan Sistem9 Yeşilyurt, 2-0 öne geçti.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Sistem9 Yeşilyurt, rövanşta iki set alarak şampiyonluğu garantiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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