Sistem içi finansal ürünlerin payı son iki yılın zirvesinde

30.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:10

ING Türkiye'nin, IPSOS iş birliğiyle 2011 yılının ekim ayından bu yana yürüttüğü Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2019 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, toplam tasarrufların ağırlıklı kısmını oluşturan sistem içi finansal ürünlerin payı son iki çeyrekte hızla yükselerek yüzde 83'e ulaştı ve geçen iki yıldaki en yüksek düzeyine geldi.



ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, TTEA araştırmasında, üçüncü çeyrekte tasarruf sahipliği oranının bir önceki çeyreğe göre yükseldiği, bu yıl başından itibaren düşüşte olan tasarruf sahipliğinin bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,2 puan artarak yüzde 13,6'ya çıktığı bildirildi.



Araştırmaya göre, üçüncü çeyrekte sistem dışı dövizden özellikle fon, bono/tahvil ve sistem içi altın yatırımlarına yönelme eğilimi gözlendi. Tasarruf araçları içinde ilk sırayı koruyan bireysel emeklilik fonları ve yastık altı nakit ve altın hafif düşüş gösterirken, sistem içi altın ve fon enstrümanlarının tercih eğiliminde artış sürdü. TTEA'da geçen dönem ani yükseliş gösteren "dövizli vadeli hesap" aracının tercihinde ise üçüncü çeyrekte yüzde 13'ten yüzde 9'a gerileyişi dikkati çekti.

Araştırma sonuçlarına göre, yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yılın 3. çeyreğinde 1,3 puan artarak yüzde 27,7'ye yükseldi. Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanlar arasında "3 ay içinde" tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı ise bir önceki çeyrekle aynı seviye olan yüzde 14'te kaldı. Tasarruf edememe nedenleri arasında "gelir yetersizliği" unsuru yükseliş seyrini sürdürerek 5 puan artışla yüzde 69'a ulaştı.

"Tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Kendimi biraz zorlarsam tasarruf yapabilirim" diyenlerin oranının 3 puan artarak yüzde 26'ya yükseldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"ING Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz tasarruf odaklı yenilikçi program Turuncu Ekstra'yı tasarruf etmek isteyen müşterilerimiz için önemli bir destek olarak kurguladık. Banka kartının alışverişlerde kullanılması, müşterilerin harcamalarını daha iyi kontrol etmesini ve bu sayede tasarruflarını arttırmasını sağlıyor.

Turuncu Ekstra alışverişlerde pek çok avantajın yanı sıra Turuncu Hesaplarda daha yüksek faiz, kredi ödemelerinde nakit iade ile düşük taksit ödeme imkanı sunuyor. ING olarak Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol alıyoruz. Bu anlayışla tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirerek, tasarruf etme eğilimini desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA