Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu
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Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde siste kayıp olan 150 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.

21.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:12
Siste kayıp olan 150 koyun, 9 saatlik çalışma ile buldu

'ın ilçesinde siste kayıp olan 150 küçükbaş hayvan ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezrası'nda Duran Demir'e ait 150 koyun dün akşam saat: 18.00 sıralarında sis nedeniyle kayıp oldu. Demir, koyunları bulamayınca kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, gece saat: 03.00'a kadar yaptığı çalışma sonrasında kayıp hayvanları buldu.


Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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