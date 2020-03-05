Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma namazı iptal edildi

05.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:02

Irak'ta Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının da okunduğu Kerbela'daki Hazreti Hüseyin Külliyesi'nde bu hafta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı cuma namazı kılınmayacak.

Hazreti Hüseyin Külliyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde yarınki cuma namazı ve hutbesinin iptal edildiği belirtildi.

Kerbela'daki külliyede her hafta cuma namazı sonrası Sistani'nin siyasi mesajı da okunuyordu.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmişti.

Kaynak: AA