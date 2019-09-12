Sistani'den "Abdulmehdi adayımız değildi" açıklaması

12.09.2019 22:32

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani'nin Lübnan'daki Temsilcisi Hamid el-Haffaf, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin zamanında yüksek mercinin hükümet başkanlığı adayı olmadığını ancak buna itiraz da edilmediğini açıkladı.

Haffaf, yaptığı basın açıklamasında, "Başbakan Adil Abdulmehdi'nin, vaktiyle yüksek mercinin hükümet başkanı adayı olduğu doğru değil. Adil Abdulmehdi, iki büyük siyasi partinin (Sairun ve Fetih) adayıydı. Bu (Abdulmehdi), o zaman bölgesel ve uluslararası destek de aldı. O yüzden mercinin kendisine karşı itirazı da olmadı." ifadelerini kullandı.

-"Sistani, kapılarını siyasetçilere kapattı"

Necef merkezli Şii mercinin, halihazırdaki hükümeti başarılı bulmadığı halde desteklemeyeceğini de tüm taraflara bildirdiğini ifade eden Haffaf, "Irak'ta dini merci makamı, ülkedeki herhangi bir siyasi ya da devlet görevi için aday gösterme ya da belirleme işlerine müdahil olmaz. Merci, anayasanın verdiği yetkilere göre sadece Şii Vakfı ve kutsal mekanlara (Hz.Hüseyin ev Abbas'ın mezarlarının bulunduğu külliyeler) başkan seçer." yorumunda bulundu.

Haffaf, "Sistani, 2011 yılından beri kapılarını Iraklı siyasetçilere kapattı. Siyasi partiler, bunun nedenini çok iyi biliyorlar. Eğer bunlar (nedenler) giderilirse mercinin kapısı yeniden onlara açılır. Merci, elinde iktidar yetkisi bulunanlardan yolsuzluklarla mücadele ve halka kamu hizmetlerinin sunulmasında ciddi değişim ve çaba bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta Şii dini merci Sistani'nin ülke başbakanını belirleme konusunda rolü olduğu biliniyor.



Abdulmehdi'nin, Sistani'nin başbakan adayı olduğu iddia edilmişti.

Sistani, uzun süredir başbakanlar ve diğer siyasetçilerle görüşmüyor.

Başbakan Abdulmehdi, yolsuzluğa bulaşmış devlet yetkililerine karşı mücadele edememe, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve işsizliğe çözüm bulmamakla eleştiriliyor.

Abdulmehdi, geçtiğimiz yıl ekim ayında hükümetini kurmuştu.

Kaynak: AA