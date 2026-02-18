Şişme kurbağa kostümüyle caddede dolaştı, hem şaşırttı, hem gülümsetti

Bilecik'te dün akşam saatlerinde giyilebilir şişme kurbağa kostümüyle caddede dolaşan vatandaş, ilginç görüntülere sahne oldu.

Bozüyük ilçesinde en işlek noktalarından biri olan İsmet İnönü Caddesinde bir kişi, giyilebilir şişme kurbağa kostümüyle dolaşarak görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Cadde boyunca yürüyen kurbağa, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kimi cep telefonuna sarılıp o anları kayda alırken, kimi de şaşkın bakışlar arasında tebessüm etti. Bir süre caddede yürüyen şişme kurbağa kostümlü vatandaş bir müddet sonra gözlerden kayboldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı