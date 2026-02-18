Haberler

Şişme kurbağa kostümüyle caddede dolaştı, hem şaşırttı, hem gülümsetti

Şişme kurbağa kostümüyle caddede dolaştı, hem şaşırttı, hem gülümsetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te dün akşam saatlerinde giyilebilir şişme kurbağa kostümüyle caddede dolaşan vatandaş, ilginç görüntülere sahne oldu.

Bilecik'te dün akşam saatlerinde giyilebilir şişme kurbağa kostümüyle caddede dolaşan vatandaş, ilginç görüntülere sahne oldu.

Bozüyük ilçesinde en işlek noktalarından biri olan İsmet İnönü Caddesinde bir kişi, giyilebilir şişme kurbağa kostümüyle dolaşarak görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Cadde boyunca yürüyen kurbağa, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kimi cep telefonuna sarılıp o anları kayda alırken, kimi de şaşkın bakışlar arasında tebessüm etti. Bir süre caddede yürüyen şişme kurbağa kostümlü vatandaş bir müddet sonra gözlerden kayboldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor