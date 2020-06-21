Şişme botla kaybolan kişi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı Büyükçekmece açıklarında, şişme botla kaybolan kişi Kıyı Emniyeti emiplerince kurtarıldı.

Büyükçekmece açıklarında, şişme botla kaybolan kişi Kıyı Emniyeti emiplerince kurtarıldı.

Büyükçekmece'nin sahil kesiminde yer alan Mimar Sinan Mahallesi açıklarından bir kişi şişme botla denize açıldı.

Şişme botun motorunun arızalanması, küreklerinin de denize düşmesi sonucu bu kişi denizin ortasında kaldı. Yakınlarının haber alamaması üzerine durum Sahil Güvenlik'e bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri de olayı Kıyı Emniyeti'ne aktardı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti-6 botu, belirtilen mevkide arama çalışması başlattı. Şişme botta GPS gibi teknik teçhizatın olmaması nedeniyle, tam konum bilgisine bir süre ulaşılamadı. Birkaç saat süren aramanın ardından bot, içindeki kişiyle Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

Bottaki kişi can yeleği giydirilerek Kıyı Emniyeti-6 botuna alınırken, şişme bot Güzelce Marina'ya emniyetle çekildi.

Kaynak: AA