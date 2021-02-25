Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı

25.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:11

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli ve Beyoğlu'nda yaptığı asayiş uygulamasında 1241 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli ve Beyoğlu'nda yaptığı asayiş uygulamasında 1241 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla, dün Şişli ve Beyoğlu'nda "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 1241 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 298 motosiklet ve 347 araç kontrol edildi. Trafik yönünden 14 motosiklete toplam 23 bin 357 lira idari para cezası kesilen uygulamada, 4 aranan, 7 yoklama kaçağı ve 1 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 191 gram skunk maddesi, 1,07 gram metamfetamin, 1,83 gram marihuana, 2,70 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı
Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı
Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı
Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Cem Yılmaz Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:11:55. #1.15#
title