Şişli ve Beyoğlu'ndaki denetimlerde 12 şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli ve Beyoğlu'nda yaptığı asayiş uygulamasında 1241 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Şişli ve Beyoğlu'nda yaptığı asayiş uygulamasında 1241 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla, dün Şişli ve Beyoğlu'nda "Asayiş ve Dar Alan Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 1241 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 298 motosiklet ve 347 araç kontrol edildi. Trafik yönünden 14 motosiklete toplam 23 bin 357 lira idari para cezası kesilen uygulamada, 4 aranan, 7 yoklama kaçağı ve 1 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 191 gram skunk maddesi, 1,07 gram metamfetamin, 1,83 gram marihuana, 2,70 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı