ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
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ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta apartmanların giriş kapısı üzerinde bulunan kapı topuzlarını çalan şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta apartmanların giriş kapısı üzerinde bulunan kapı topuzlarını çalan şüpheli yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şişli ve Beşiktaş'ta apartmanların giriş kapısı üzerinde bulunan kapı topuzları farklı tarihlerde çalındı. Harekete geçen ekipler, Şişli ve Beşiktaş'ta hırsızlık yapılan adreslerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, görüntülerden hırsızlık şüphelisinin U.T.,(39) isimli kişi olduğunu belirledi. U.T. önceki gün Şişli Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen U.T.?nin yapılan sorgulamasında 2021 yılı içerisinde Kadıköy'de meydana gelen "Açıktan Hırsızlık" olayının faili olarak arandığını da tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli U.T.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan U.T.'nin apartmanların giriş kapısı üzerinde bulunan kapı topuzlarını sökme anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ'TA KAPI TOPUZLARINI BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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