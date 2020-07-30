ŞİŞLİ VE AVCILAR'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON KAMERADA Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarını teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan narkotik polisi Pazartesi günü Şişli ve Avcılar'da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 790 gram metamfetamin, 35 gram toz esrar, 32 extacy hap, 43 sentetik hap, 2 hassas terazi, 10 bin 410 lira, 400 Dolar ve 100 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA