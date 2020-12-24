Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi
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Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

24.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:46
Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Şişli Polis Merkezi önünde iki farklı kurye grubu arasındaki kavgada işlenen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Şişli Polis Merkezi önünde iki farklı kurye grubu arasındaki kavgada işlenen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlının ağabeyi ve babasının da cinayet suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Şişli Mehmetçik Caddesinde bulunan Polis Merkezi önünde meydana gelen olayda, husumetli iki ayrı kurye grubu çalışanları karşılaşmış ve aralarındaki kavga sonucu çıkan silahlı saldırıda Batuhan K. yaralanmış Ozan T. ise hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren Muhammet T. ise, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmış, şahıs sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

Öldürdüğü kişi akrabasıymış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan Muhammet T.'nin, başından vurarak öldürdüğü Muhammet T. ile akraba oldukları öğrenildi. Şüpheli Muhammet K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ailece sabıkalı çıktılar

Öte yandan, zanlı Muhammet K'nın geçtiğimiz 7 Ocak'ta Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ambulanstan sedyeyle indirilirken bıçaklanarak öldürülen Emre Tyler Mays'ın katili Akın K.'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Muhammet K.'nin babasının da önceden işlediği bir cinayet sebebiyle 11 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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