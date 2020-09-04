Şişli Öğretömenevi'nde otomobillerin üzerine ağaç devrildi
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Şişli Öğretömenevi'nde otomobillerin üzerine ağaç devrildi

ŞİŞLİ Öğretmenevi'nin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin üzerine ağaç devrildi.

Şişli Öğretömenevi'nde otomobillerin üzerine ağaç devrildi
04.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:55

ŞİŞLİ Öğretmenevi'nin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 4 otomobil hasar gördü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi'nde bulunan Şişli Öğretmenevi'nde meydana geldi. Öğretmenevinin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin üzerine, kökünden kopan çınar ağacı devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken öğretmenevinin otoparkında park halinde duran 4 otomobil hasar gördü. Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye devrilen ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Devrilen ağaç, kesilerek olay yerinden kaldırıldı.

Olayı gören bir kişi, "Ağaç bir anda kökünden sökülüp yere düştü. Dışarıdan bir müdahale olmadı. Büyük bir ses çıktı. Ardından herkes oraya koştu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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