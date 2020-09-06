ŞİŞLİ NİKAH SALONUNDA 'SAHTE GÖREVLİ" ALARMI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ŞİŞLİ NİKAH SALONUNDA 'SAHTE GÖREVLİ" ALARMI

ŞİŞLİ NİKAH SALONUNDA 'SAHTE GÖREVLİ" ALARMIHaber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Şişli Nikah Salonu önünde kendini belediye personeli diye tanıtıp düğün sahiplerinden para alan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

06.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:04

ŞİŞLİ NİKAH SALONUNDA 'SAHTE GÖREVLİ" ALARMI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Şişli Nikah Salonu önünde kendini belediye personeli diye tanıtıp düğün sahiplerinden para alan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Olay, Şişli Nikah Salonu önünde meydana geldi. Bir süredir kendini Şişli Belediyesi görevlisi olarak tanıtan bir kişinin düğün sahiplerinden para aldığı ihbarı ve vatandaşların artan şikayetleri üzerine belediye görevlileri harekete geçti. Sahte görevliyi bir süre takip eden Şişli Belediyesi güvenlik görevlileri, hakkında çok sayıda ihbar bulunan kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Adının E. M. olduğu öğrenilen sahte görevli, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken 'Ben sadece bahşiş aldım" dedi.

ŞİŞLİ NİKAH SALONUNDA 'SAHTE GÖREVLİ' ALARMI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Metin Özülkü Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Erol Bulut Metin Oktay Lionel Messi Mustafa Cengiz Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Kaza Kpss Bakan
Şu an buradasınız: ŞİŞLİ NİKAH SALONUNDA 'SAHTE GÖREVLİ" ALARMI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 17:07:31. #1.14#
title