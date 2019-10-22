ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONU'NDA İNTİHAR GİRİŞİMİ (1)

22.10.2019 13:33

Zeki GÜNAL/ Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kişi nedeniyle metro seferleri Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında iptal edildi. Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Metro girişinde bekleyenler-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Detaylar

Kaynak: DHA