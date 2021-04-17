Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ, Harbiye'de koronavirüs denetimi yapıldı.

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ŞİŞLİ, Harbiye'de koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipleri araçları tek tek durdurarak, belgelerini kontrol etti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Şişli Harbiye'de denetim yaptı. Trafik denetimlerinde ekipler araçları tek tek durdurarak çalışma ve izin belgelerini kontrol etti.

Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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