Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ, Harbiye'de koronavirüs denetimi yapıldı.
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ŞİŞLİ, Harbiye'de koronavirüs denetimi yapıldı. Ekipleri araçları tek tek durdurarak, belgelerini kontrol etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Şişli Harbiye'de denetim yaptı. Trafik denetimlerinde ekipler araçları tek tek durdurarak çalışma ve izin belgelerini kontrol etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı