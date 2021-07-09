"Şişli Komşu Kart" tanıtıldı

Şişli Belediyesi tarafından geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla hayata geçirilen "Şişli Komşu Kart"ın tanıtımı yapıldı.

Şişli Belediyesi tarafından geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmak amacıyla hayata geçirilen "Şişli Komşu Kart"ın tanıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şişli Komşu Kart'ın tanıtımı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, projeyle ambalaj atıklarını çöpten ayırarak geleceğe temiz bir çevre, kendini yenileyen doğa ve sağlıklı yaşam alanları bırakmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu hizmetimizle kağıt, plastik, cam ve metal gibi yeniden değerlendirme olanağı olan ambalaj atıklarını komşularımızın sokağına giderek topluyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ayrıca Komşu Kart, para puan, ayni destek, nakit desteği, asker ailesi desteği, indirim kart, sağlık kart, pati kart ve öğrencilere burs desteği gibi 8 farklı fonksiyonu sunuyor. Şişli Komşu Kart ile hem toplumcu belediyecilik hem de dayanışma örneği gösteriyoruz. Biz bu hizmeti daha iyi bir gelecek için başlattık. Destek veren tüm komşularıma teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından sanatçı Haluk Levent'in sahne aldığı etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer