Sisli havaya aldırmayan 112 pilotu Egemen Bebek için havalandı

16.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:50

İzmir'in Tire ilçesinde, doğuştan kalp yetmezliği nedeni ile solunum sıkıntısı yaşayan ve aniden rahatsızlanan 8 aylık Egemen bebek, sisli havaya rağmen 112 helikopterinin pilotu tarafından hastaneye yetiştirildi.



Edinilen bilgiye göre, doğuştan kalp yetmezliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan 8 aylık Egemen Bebek, aniden rahatsızlandı. Bebek, hemen Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik bebek için sağlık çalışanları adeta seferber oldu. İzmir'e sevk edilmesi gereken Egemen bebek için hemen 112 helikopteri talep edildi. Sisli havaya rağmen yola çıkan helikopter, daha sonra Tire'ye ulaştı ve minik Egemen helikoptere alındı. Durumu kötüleşen bebek için bir kez daha havalanan 112 helikopterinin pilotu, bebeğin Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesinde büyük çaba sarf etti.



Hastanede yoğun bakıma alınan bebeğin tedavisi sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA