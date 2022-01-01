Sisli hava trafik kazasına neden oldu: 2 yaralı

ANKARA (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Sunteks Boru fabrikası önünde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 BGF 263 plakalı otomobil, sisli havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Murat C. ve Yasin İ. isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM