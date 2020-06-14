Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren...
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Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren...

Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı.

Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren...
14.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:06

Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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