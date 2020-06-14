Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren...
Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı.
14.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:06
Şişli Feriköy'de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA