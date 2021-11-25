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Şişli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Şişli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda 06.30 sıralarında gerçekleşen kazada sürücüsü belirlenemeyen 34 CPZ 051 plakalı otomobil refüje çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı otomobilden itfaiye görevlilerince çıkarılan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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