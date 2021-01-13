Şişli'deki motosiklet hırsızları kamerada
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Şişli'deki motosiklet hırsızları kamerada

13.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:04
Şişli'deki motosiklet hırsızları kamerada

ŞİŞLİ'de iki kişi sokak üzerinde bulunan motosikletin kilidini kırdıktan motosiklete binerek kaçtı.

ŞİŞLİ'de iki kişi sokak üzerinde bulunan motosikletin kilidini kırdıktan motosiklete binerek kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, Eskişehir Mahallesi'nde bir sokakta geçen ay meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan bir motosikleti gözlerine kestiren 2 kişi önce sokağı kontrol ettikten sonra motosikletin yanına yaklaştı. Tekrar sokağı kontrol eden kişiler önce motosiklete tekme attı. Motosikletin kilidini kıran hırsızlar motosiklete binerek kaçtı. 

GÜVENLİK KAMERASINDAN MOTOSİKLETİNİN ÇALINDIĞINI GÖRDÜ 2 hırsız çaldıkları motosiklete binerek sokaktan hızla kaçarak kayıplara karıştı. Sabah evinden çıkan motosiklet sahibi sokağa baktığından motosikletini olduğu yerde göremedi. Oturduğu binanın güvenlik kameralarını izleyen kişi gece saatlerinde iki kişinin motosikletinin kilidini kırarak çalındığını fark etti.  Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri sokak çevresinde güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.


Şişli'deki motosiklet hırsızları kamerada
Şişli'deki motosiklet hırsızları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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