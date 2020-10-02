Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü
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Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü

02.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:16
Şişli'deki metro şantiyesinde iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Şişli'deki metro şantiyesinde tamirini yaptığı iş makinesinin altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Şişli'deki metro şantiyesinde tamirini yaptığı iş makinesinin altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe'deki metro şantiyesinde bozulan iş makinesinin altına girerek tamir eden işçi Mustafa Vurucu, iş makinesinin altında kaldı.

İş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Vurucu, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Vurucu, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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