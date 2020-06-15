ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA PARKI'NDA HORON TEPTİLER NARGİLE İÇTİLER
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ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA PARKI'NDA HORON TEPTİLER NARGİLE İÇTİLER

ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA PARKI'NDA HORON TEPTİLER NARGİLE İÇTİLER Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında gençlerin akınına uğrayan Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda gece saatlerinde yoğunluk yaşandı.

ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA PARKI'NDA HORON TEPTİLER NARGİLE İÇTİLER
15.06.2020 03:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:09


İSTANBUL- ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA PARKI'NDA HORON TEPTİLER NARGİLE İÇTİLER
Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında gençlerin akınına uğrayan Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda gece saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen ve maske takmayan gençler, müzik eşliğinde horon tepti.
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin kaldırılması sonrasında parklar, sahiller vatandaşların kalabalık gruplar halinde vakit geçirdiği yerler haline geldi. Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden gençler, müzik eşliğinde horon tepti. Sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden gençler serin havanın keyfini çıkarırken bazı gençlerin ise parkta nargile içtikleri gözden kaçmadı.
"HAFTADA BİR YASAK OLMASI İYİ OLUR"
Arkadaşlarıyla parkta vakit geçirmek için gelen bir genç, "Koronavirüs tedbirleri azaldı. Azalması bir yandan kötü oldu. İkinci dalga olması durumu var. Ama yaz geldi insanlar nasıl evde duracak? Önlemler artırılsa iyi olur. Haftada bir sokağa çıkma yasağı olsa çok daha iyi olur. Biz bir nevi aynı evden geldik. Birimizde varsa hepimizde vardır. Yine de hepimizde maskelerimiz cebimizde. Yüzümüze takmamız lazım, biz de önlemi biraz eziyoruz ama yapacak bir şey yok. İnsanların arasına karıştığımızda ve toplu taşıt araçlarına bindiğimizde maskeleri takıyoruz" dedi. Metrobüs duraklarında kurallara uyulmadığını söyleyen bir vatandaş ise, "Biz Maçka'ya gelene kadar, metrobüs yolundan geldiğimiz için, insanlar tedbirleri düşünemiyor. Metrobüsü halletmeleri gerekiyor, sıraya uyulmuyor. Maske ayıp olmasın diye artık takılıyor. Millet olarak rahatlamışız" diye konuştu.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Maçka Demokrasi Parkı'nda bir doktorun yaralanması ve iki grup arasında kavga çıkmasının ardından Şişli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, parkın içinde ve çevresinde güvenlik önlemi almaya başladı. Alınan önlemler gece saatlerinde de devam etti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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