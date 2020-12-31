ŞİŞLİ'DEKİ KARŞILIKLI SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİ BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

ŞİŞLİ'de iki grup arasında farklı tarihlerde yaşanan yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 4 kişi, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karşılıklı silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarına karışan kişilerin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli'de bir süre önce, bir kişinin silahla vurularak yaralanmasının ardından iki grup arasında karşılıklı olarak yaralama ve iş yeri kurşunlama olayları yaşanmaya başladı. Farklı tarihlerde yaşanılan saldırılara geçtiğimiz salı günü bir yenisi eklendi. Akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde H.Y. adlı kişinin vurulmasının ardından ertesi gün sabaha karşı 3 ayrı iş yeri kurşunlandı. Saldırıların ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, saldırganların eşkalini belirledi.

OLAYA KARIŞANLAR YAKALANDISaldırganları yakalamak için çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı baskında F.E., M.E., Ş.E. ve Y.B .'yi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük olan Ş.E ile Y.B., Şişli Çocuk Büro Amirliği'ne, F.E ve M.E ise Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusu yapılan tarafların yaralama ve iş yeri kurşunlama olaylarından birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük Y.B ile F.E. Adli kontrol Şartı ile serbest kalarak ailelerine teslim edildi. Diğer iki kişinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı