Son Dakika | Şişli'deki kadına dayak: Polis sokağa geldi, çift kayıplara karıştı
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Son Dakika | Şişli'deki kadına dayak: Polis sokağa geldi, çift kayıplara karıştı

11.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:46
Son Dakika | Şişli'deki kadına dayak: Polis sokağa geldi, çift kayıplara karıştı

Son dakika haberler... ŞİŞLİ'de, Ara E. adlı kişinin birlikte yaşadığı Leyla K.'yı sokak ortasında dövmesinin ardından, çift kayıplara karıştı.

ŞİŞLİ'de, Ara E. adlı kişinin birlikte yaşadığı Leyla K.'yı sokak ortasında dövmesinin ardından, çift kayıplara karıştı. Sokak sakinleri, çiftin kavgaları yüzünden rahatsız olduklarını belirtti. 

Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta dün yaşanan olayda, Ara E. adlı kişi, birlikte yaşadığı Leyla K.'yı sokak ortasında tekme ve tokat atarak dövdü. Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Leyla K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili polise ifade veren Leyla K., Ara E.'den şikayetçi olmadı. Çift, polis merkezindeki işlemlerinin ardından kayıplara karıştı. Kaldıkları dairede bir süredir misafir oldukları öğrenilen çiftin sık sık kavga ettiğini belirten sokak sakinleri bu nedenle rahatsız olduklarını ifade etti. Dün yaşanan kavgaya şahit olduğunu söyleyen bir sokak sakini "İki genç var. Çocuk kadına şiddet uyguladı. Arada yaşlı bir adam geldi, kadınla adamı ayırmaya çalışıyordu. Kadının kafasında kan vardı. Çocuk, bağırıp çağırmaya başladı, arabanın camına kafa attı. Sonra, ambulans ve polis geldi. Ambulans kadını aldı, hastaneye götürdü. Bir saat sonra kadınla çocuk bir oldular, adama bağırıp çağırmaya başladılar. Artık ne yaptılarsa, çöp mü attılar? Bu olaylar 3-4 defa oldu, rahatsız oluyor insanlar tabii. Bu işin sonu, bıçaklamaya da ölmeye de, her yere gidebilir. Bunlar daha çok alkol ve uyuşturucunun etkisinde oluyor herhalde. İki tarafın da olumsuzlukları var. Ne iş yaparlar, ne yaparlar bilmiyorum. Biz mahalleli olarak kadına kötü bir şey olacak diye korktuk. Bizim mahallede önceden böyle şeyler olmazdı" diye konuştu.


Son Dakika | Şişli'deki kadına dayak: Polis sokağa geldi, çift kayıplara karıştı
Son Dakika | Şişli'deki kadına dayak: Polis sokağa geldi, çift kayıplara karıştı
Son Dakika | Şişli'deki kadına dayak: Polis sokağa geldi, çift kayıplara karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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