Şişli'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı cinayetinde yeni gelişme

18.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:28

Nijeryalı DJ'in Şişli'deki evinde domuz bağıyla vahşice öldürülmesiyle ilgili Brezilya uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.



Olay, 8 Şubat Cumartesi günü Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Emek 1 Sokak Valide Konak Apartmanı'nda meydana gelmişti. Binada yaşayan Nijeryalı DJ Emmanuel İfeanyi Orwunnah (32)'ın 2 yıldır kiracısı olan ev sahibi kendisinden 3 gün boyunca haber alamayınca emlakçıya haber vermiş, eve giden emlakçı içeri girdiğinde Nijeryalı DJ'in domuz bağıyla bağlanmış ve işkence edilmiş cesediyle karşılaşmıştı. Durumu öğrenen ev sahibinin 112 acil ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, DJ'in hayatını kaybettiği doğrulanmıştı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, Nijeryalı DJ'in evinde yapılan incelemede, arkadaşlarının ifadelerine göre Nijeryalı DJ'in evindeki altın kolye, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve televizyonun yerinde olmadığı görüldü. Olayın meydana geldiği bölgelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, Nijeryalı DJ'in öldürüldüğü değerlendirilen gece, geç saatlerde evden ellerinde televizyon ile çıkan 2 kişi tespit edildi. Çalışmalarını bu 2 iki şüpheli üzerinde yoğunlaştıran polis, şüphelilerden Brezilya uyruklu Jonathan Carvalho D. (28)'yi dün Esenyurt'ta bir rezidansta kıskıvrak yakaladı. Yakalama çalışmaları devam eden olayın diğer şüphelisi Brezilya uyruklu Sandro Marcello Acıard'ın ise daha önce uyuşturucu madde kaçakçılığından tutuklandığı, bir süre sonra açık cezaevine alındığı ve buradan firar ettiği öğrenildi.



Alış-veriş için gittik dediler ama kanıtlar tersini gösterdi



Gözaltına alınarak emniyete götürülen Jonathan Carvalho D.'nin emniyetteki sorgusunda, Nijeryalı DJ'in internete koyduğu bir televizyon ilanı için kendisiyle görüştüklerini ve televizyonu alıp oradan ayrıldıklarını söylediği öğrenildi. Buna karşın polisin yaptığı incelemede, evden televizyon ile birlikte öldürülen DJ'ye ait kişisel eşyalar, cep telefonu ve oyun konsolunun da çalınmış olması şüphelinin ifadesinin çelişkili olduğunu gösterdi.



Domuz bağıyla bağladılar, işkence edip öldürdüler



Şüphelilerin, Nijeryalı DJ'in evine geldikleri ve gasp etmek istemeleri bunun üzerine Nijeryalı DJ'in karşı koyduğu, bunun üzerine iki Brezilyalı şüphelinin DJ'yi domuz bağıyla bağlayıp işkence ettiği belirlendi. Nijeryalı DJ'in boğaz, göğüs ve diğer hayati noktalarında derin kesikler olduğu görüldü. Cinayette kullanılan bıçaklar da olay yerinde bulunurken, bir bıçağın kırıldığı görüldü.



Nijeryalı DJ Emmanuel İfeanyi Orwunnah'ın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Jonathan Carvalho D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis diğer şüpheli Sandro Marcello Acıard'ı yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA