ŞİŞLİ'DEKİ ÇOCUĞUNU PARKA GÖTÜREN KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 7 KİŞİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in(38) başından vurularak ölümüne neden silahlı çatışmayla ilgili 2 ayrı gruptan 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de çocuğunu parka götüren kuyumcu Okan Karaten'in(38) başından vurularak ölümüne neden silahlı çatışmayla ilgili 2 ayrı gruptan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte bir adet Uzi tabir edilen otomatik silah, pompalı ve av tüfekleri ile 2 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

SOKAK ORTASIDA DADİKALARCA ÇATIŞTILAR

İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak üzerinde dün saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup önce kavga etti ardından uzun namlulu silahlar ile çatışmaya girdi. Çatışmada çocuğunu parka götürmek için tesadüfen olay yerinden geçen kuyumcu Okan Karaten başından vurularak, ağır yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada kurşun isabet eden kurye Mazlum T. de yaralandı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silahlı çatışmayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında bacağından yaralı emlakçı Halis Y.(56), Ahmet A.(55) ve Gültekin E.A.(26) ile karşı gruptan otoparkçı Cem İ.(36), Osman T.(28), İslam A.(21) ve Berkay G.(27) yakalanarak, gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda bir pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 1 Uzi olarak bilinen otomatik silah ve 2 ruhsatsız tabancaya ele geçirildi. Ele geçen silahlar, olayda kullanılıp kullanılmadıklarının belirlenmesi için kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı. 7 şüphelinin daha önceden çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı