Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı
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Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı

30.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:11

Şişli'de günlük kiralık dairede aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Rasim Kocaman'ı (44) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Şişli'de günlük kiralık dairede aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Rasim Kocaman'ı (44) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ocak'ta Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'taki günlük kiralık bir dairede Kocaman'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, olayda silahı kullandığı değerlendirilen şüpheli Hikmet T'yi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında olayda kullanılan tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Olay günü evde bulunan yabancı uyruklu Jabir R. gözaltına alınmıştı.

Olayın, iş ortaklığı nedeniyle aralarında bulunan alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüpheli Hikmet T. ve Jabir R'nin olaydan önce binaya girdiği anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı
Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı
Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı
Şişli'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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