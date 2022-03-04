ŞİŞLİ'DEKİ CİNAYET SANIĞINA 15 YIL HAPİS

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ŞİŞLİ'de 2020 yılında evde çıkan tartışmada silahla vurulan Selçuk Durna'nın ölümüne ilişkin, biri tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, bir sanığa beraat, bir sanığa ise 15 yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Çalışkan getirildi. Tutuksuz sanık Gürhan Çarlı ve maktul Selçuk Durna'nın babası Çelebi Durna ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Çalışkan, "Kasten öldürmedim, bıçakla peşimden koşmasaydı, saldırmasaydı böyle bir olay olmayacaktı. Ben orada havaya ateş ettim. Bu husus görüntülerde de bellidir. Böyle bir olay olduğu için pişmanım ev hapsi tedbiri uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz sanık Gürkan Çarlı, "Şikayetçi tarafa başsağlığı diliyorum. Başından sonuna kadar engellemeye çalıştım. Hiçbir şeye katılmadım. Arkadaşımın, benim ve ölenin başına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Takdir mahkemenizindir beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

15 YIL HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Gürkan Çarlı hakkında "Kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. Heyet tutuklu sanık Yusuf Çalışkan hakkında ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet Çalışkan'ın cezasında haksız tahrik ve iyi hal indirim uygulayarak oy çokluğuyla 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Yusuf Çalışkan'a "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise indirim uygulayarak 10 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanık Yusuf Çalışkan'ın Selçuk Durna'yı öldürmesinin öncesinde bulunduğu odanın camından içeri ateş ettiği, ilk haksız tahrik eylemi olarak kabul edilmesi gereken bu durumdan sonra ölenin, sanığın peşinden bıçakla koşması açısından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmadığını belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmasına katılmadığını kaydetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede,13 Aralık 2020 günü, 02.30 sıralarında evde bulunan kişilerin alkol aldığı, sonrasında ölen Selçuk Durna ve Filiz E.?nin sağlık rahatsızlığı nedeniyle odaya geçtikleri aktarıldı. Şüpheliler Gürhan Çarlı ile Yusuf Çalışkan'ın eve geldiklerinde 'sipariş' diyerek camı tıklattıklarının anlatıldığı iddianamede, ölen Selçuk Durna'nın camı açtığı ve bunun sonrasında Durna ile şüpheliler arasında küfürleşme yaşandığı belirtildi. Şüpheli Yusuf Çalışkan'ın yanındaki silah ile camdan içeri doğru ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin geldikleri taksiyle olay yerinden uzaklaşmak istedikleri esnada, Selçuk Durna'nın evden çıkarak peşlerinden gittiği aktarıldı. Selçuk Durna'nın taksiye saldırması üzerine şüpheli Yusuf Çalışkan'ın tekrar camdan Durna'ya ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, yaralanan Durna'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüpheli Yusuf Çalışkan'ın emniyet güçlerine teslim olduğunun aktarıldığı iddianamede, diğer şüpheli Gürhan Çarlı'nın ise yakalama emri doğrultusunda İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda yakalandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Gürhan Çarlı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Çalışkan'ın ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.