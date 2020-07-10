Şişli'deki çıkan yangında sosyal mesafeyi hiçe saydılar Şişli'deki çıkan yangında sosyal mesafeyi hiçe saydılar -Bodrum kattaki mutfakta çıkan yangın paniğe neden oldu -Annesiyle sokaktan geçen kız çocuğu ağzını kapattı Şişli'de bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli'deki çıkan yangında sosyal mesafeyi hiçe saydılar

-Bodrum kattaki mutfakta çıkan yangın paniğe neden oldu

-Annesiyle sokaktan geçen kız çocuğu ağzını kapattı

İSTANBUL - Şişli'de bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydığı yangında, sokaktan geçen küçük bir kız çocuğu ise kokudan ağzını kapattı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pencereden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip, daireye içeriden ve dışarıdan müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle ekipler dışarıdaki pencereden hava çekme cihazıyla dumanı tahliye etti.

Yangın paniği salgını unutturdu

Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak olanı biteni izledi. O esnada annesiyle birlikte sokaktan yürüyen küçük bir kız çocuğu ise dumandan etkilenmemek için eliyle ağzını kapattı. Soğutma çalışmalarına geçen itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA