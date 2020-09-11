Şişli'deki AVM'de yangın paniği
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Şişli'deki AVM'de yangın paniği

Şişli'deki ünlü bir AVM'de yangın paniği yaşandı.

Şişli'deki AVM'de yangın paniği
11.09.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:13

Şişli'deki ünlü bir AVM'de yangın paniği yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptığı incelemede, çatı arasındaki çalışma sırasında kabloların yandığı ve çalışanların müdahale ettiği öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin çatı arasında yapılan çalışma esnasında kablolarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına ulaştıklarında, çalışanlar tarafından yangını söndürülen kablolara soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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