Şişli'deki Asayiş Uygulaması

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulama, 15.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada, Kuştepe Mahallesi giriş ve çıkışları, önceden belirlenen 3 farklı noktadan kapatılarak şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama işlemi yapıldı.

369 şahsa yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 45 otomobil ve 15 motosiklet üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Arama yapılan noktalarda 1 adet pompalı tüfek ve 15 adet fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 fişek, 102 ecstacy hap ve 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.