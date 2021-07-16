Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasp eden 2 kişi yakalandı

Şişli'de girdikleri alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasp eden yabancı uyruklu 2 hırsız yakalandı.

Şişli'de girdikleri alışveriş merkezinde bir kişinin cep telefonunu gasp eden yabancı uyruklu 2 hırsız yakalandı. Gaspçıların alışveriş merkezine girme anları ile kaçma anları kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan alışveriş merkezine giren 3 hırsız, bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Olaydan sonra kaçan hırsızlar, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların alışveriş merkezine girdikleri anlara ilişkin görüntülere de ulaştı. Libya uyruklu oldukları tespit edilen J.N.A. (22) ve N.A.B.Y. (19) isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, "gasp" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı