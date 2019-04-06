Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası

Şişli'de halk otobüslerinin de karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde 3 özel halk otobüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada, araçlardaki bazı kişiler yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir otobüs sürücüsünü çıkarırken, kazada yaralananlar da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA